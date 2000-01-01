деревня Пиудузи, Константиновская волость, Петергофский уезд (на 1913) — Familio

Пиудузи

Константиновская волость, Петергофский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О разверстании на отрубные участки надельной земли общества крестьян д. Пиудузи Константиновской волости Петергофского у. 1914–1916 гг. // Центральный государственный ист Показать все

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Петергофский уезд, Константиновская волость
Пиудузи д.62 стан11131 участок10Красное Село.

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