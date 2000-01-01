- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1316Ковалиовка (Ковалевка), мест. казач.при рч. Ташанской Груни и рч. Стехе.281244615851632Церквей православных 2. Сельское Управление. Ярмарок 3.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
166. Ковалевка, местечко бывшее государственное и владельческое, при речках Стехе и Груни, дворов 470, жителей 2100, волостное правление (уездный город в 28 верстах), 2 ц Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
1.0Ковалевка местечкоКовалевское козаков—35340304—834127512992574
1.0Ковалевка местечкоКовалевское крестьян собственников—35827732278406400806
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
местечко Ковалевка
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-19571Ковалівкаселоцентр сільської радир-н Шишацькийсільрада Ковалівська