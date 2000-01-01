село Ковалёвка, село Ковалёвка, Полтавська область (на 2018) — Familio

Ковалёвка

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Зеньковский уезд
1316Ковалиовка (Ковалевка), мест. казач.при рч. Ташанской Груни и рч. Стехе.281244615851632Церквей православных 2. Сельское Управление. Ярмарок 3.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Зеньковский уезд, Ковалевская волость
166. Ковалевка, местечко бывшее государственное и владельческое, при речках Стехе и Груни, дворов 470, жителей 2100, волостное правление (уездный город в 28 верстах), 2 ц Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Зиньковский уезд, Ковалевская волость
1.0Ковалевка местечкоКовалевское козаков35340304834127512992574
1.0Ковалевка местечкоКовалевское крестьян собственников35827732278406400806

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Полтавская губерния, Зеньковский уезд, Ковалевская волость
местечко Ковалевка

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-19571Ковалівкаселоцентр сільської радир-н Шишацькийсільрада Ковалівська
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