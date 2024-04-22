посёлок Проволочный, посёлок Проволочный, Верхнежелезницкая волость, Ардатовский уезд (на 1916) — Familio

Проволочный

Верхнежелезницкая волость, Ардатовский уезд (на 1916)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Ардатовский уезд, Верхнежелезницкая волость
230. Проволочная, деревня бывшая владельческая, дворов 133, жителей 866, лавка

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Ардатовский уезд, Верхнежелезницкая волость
д. Проволочная137981212
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