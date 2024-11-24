агрогородок Новые Дороги, Стародорожский район, Минская область (на 2021) — Familio

Новые Дороги

Стародорожский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Бобруйский уезд, Новодорогская волость
143. Новые Дороги, село бывшее владельческое, при реке Оражне, дворов 35, жителей 400, волостное правление (уездный город в 55 верстах), церковь православная, школа, евре Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Минская губерния, Бобруйский уезд, Новодорогская волость
село Новые-Дороги3131598750383297727615738153

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Бобруйский уезд, Новодорогская волость
Дороги Новые, имение551515050½
Дороги Новые, с.762131515050

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Стародорожский район, Новодорожский сельсовет
д Новые Дороги349

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Стародорожский район, Новодорожский сельсовет
аг. Новые Дороги194

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