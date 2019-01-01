село Перекопная Лука, Балаковский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Перекопная Лука

Балаковский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Николаевский уезд
1506Перекопная Лука (Большое Перекопное), с. удел.при р. Большом Иргизе.4086474540Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Николаевский уезд, Сулакская волость
1016. Перекопная Лука (Б. Перекопное), село бывшее удельное, при реке Большом Иргизе, дворов 224, жителей 1094, церковь православная, 4 лавки, стол. мст., 5 ветр мльн., к Показать все

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Николаевский уезд, Сулакская волость
С. Перекопная Лука. Б. удел. Рус. Прав. и раскол.4824187402299959960

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Балаковский район
52249Перекопная Лукасело51°52'с.ш.48°18'в.д.M-39-001

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Балаковский муниципальный район, Быково-Отрогское сельское поселение
63607415136с Перекопная Лукасело

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