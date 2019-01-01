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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1506Перекопная Лука (Большое Перекопное), с. удел.при р. Большом Иргизе.403½86474540Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1016. Перекопная Лука (Б. Перекопное), село бывшее удельное, при реке Большом Иргизе, дворов 224, жителей 1094, церковь православная, 4 лавки, стол. мст., 5 ветр мльн., к Показать все
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Перекопная Лука. Б. удел. Рус. Прав. и раскол.4824—187402299959960
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
52249Перекопная Лукасело51°52'с.ш.48°18'в.д.M-39-001
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63607415136с Перекопная Лукасело