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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Кушляны, им. (Сулистровского), жит. 92 (48 м. 44 ж.), дес. 437, у. гор. 18 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 8 в., ст. ж. д. Солы 14 в.
Кушляны, им. (Тымовского), жит. 15 (10 м. 5 ж.), дес. 294, у. гор. 20 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Солы 17 в.
Кушляны, ф. (Богушевича), жит. 27 (12 м. 15 ж.), дес. 172, у. гор. 18 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 6 в., ст. ж. д. Солы 15 в.
Кушляны, ф. (Ясевича), жит. 19 (10 м. 9 ж.), дес. 25, раз. см. предыдущ.
Кушляны, з. (Марковского), жит. 19 (11 м. 8 ж.), дес. 121, раз. см. пред.
Кушляны 1-е, д., жит. 44 (23 м. 21 ж.), дес. 47, у. гор. 20 в., вол. пр. 7 м., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Солы 17 в.
Кушляны 2-е, д., р. Елебушка, жит. 177 (87 м. 90 ж.), дес. 198, раз. см. пред.
Кушляны, з., жит. 14 (8 м. 6 ж.), дес. 19, у. гор. 18 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 6 в., ст. ж. д. Солы 15 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Кушляны340
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Кушляны162