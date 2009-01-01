Населенное место

Кушляны, им. (Сулистровского), жит. 92 (48 м. 44 ж.), дес. 437, у. гор. 18 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 8 в., ст. ж. д. Солы 14 в.

Кушляны, им. (Тымовского), жит. 15 (10 м. 5 ж.), дес. 294, у. гор. 20 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Солы 17 в.

Кушляны, ф. (Богушевича), жит. 27 (12 м. 15 ж.), дес. 172, у. гор. 18 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 6 в., ст. ж. д. Солы 15 в.

Кушляны, ф. (Ясевича), жит. 19 (10 м. 9 ж.), дес. 25, раз. см. предыдущ.

Кушляны, з. (Марковского), жит. 19 (11 м. 8 ж.), дес. 121, раз. см. пред.

Кушляны 1-е, д., жит. 44 (23 м. 21 ж.), дес. 47, у. гор. 20 в., вол. пр. 7 м., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Солы 17 в.

Кушляны 2-е, д., р. Елебушка, жит. 177 (87 м. 90 ж.), дес. 198, раз. см. пред.