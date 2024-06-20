- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Климовецкий уезд
Им. Тимонов13Ант. Фад. Голынская и Екат. Фом. Каменская51711138
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
289. Тимоново, село бывшее владельческое, при речке Переволочне, дворов 123, жителей 7225, волостное правление (уездный город 4½ в), церковь православная, школа, торжок в Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Тимоново582818433892387436857559397
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
1Село Тимоново, в нем Тимоновское вол. правлениепроселочнойречке ПереволочнеТимоновскому сел. общ. 140501508Тимоновск. пр. 1275
40Им. Тимоновотрактовойреч. Переволочке и оз. дв. К. К. Каменскому, кат. 18025Лозовицкого р.-к. 1253
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Тимоново1764
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Тимоново637