агрогородок Тимоново, Климовичский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Тимоново

Климовичский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Климовецкий уезд
Им. Тимонов13Ант. Фад. Голынская и Екат. Фом. Каменская51711138

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Климовичский уезд, Тимоновская волость
289. Тимоново, село бывшее владельческое, при речке Переволочне, дворов 123, жителей 7225, волостное правление (уездный город 4½ в), церковь православная, школа, торжок в Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Могилевская губерния, Климовичский уезд, Тимоновская волость
село Тимоново582818433892387436857559397

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Климовичский уезд, Тимоновская волость
1Село Тимоново, в нем Тимоновское вол. правлениепроселочнойречке ПереволочнеТимоновскому сел. общ. 140501508Тимоновск. пр. 1275
40Им. Тимоновотрактовойреч. Переволочке и оз. дв. К. К. Каменскому, кат. 18025Лозовицкого р.-к. 1253

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Климовичский район, Тимоновский сельсовет
д Тимоново1764

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Климовичский район, Тимоновский сельсовет
аг. Тимоново637

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