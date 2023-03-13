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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
136Новоселки, д. вл.при рч. Листани.15½2416163171
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Новоселки Ефремова хутор6258—2241616—Затишье
Новоселки Тверитинова хутор6259—3471616—Затишье
Новоселки Мамчева ветрян. мельница6260—3361616—Затишье
Новоселки деревня62612512012424418189Затишье