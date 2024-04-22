деревня Деминская, деревня Деминская, Устькубинский район, Северный край (на 1931) — Familio

Деминская

Устькубинский район, Северный край (на 1931)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьян деревни Деминского Новостаросельской волости Кадниковского уезда Роговых об отказе в предоставлении льготы 2-го разряда их сыну Александру. 1907–1 Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
3768Деминская, д. вл.при рч. Угорме.4510113741

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Новостаросельская волость
2112ДеминскоеЗаборскоеНиколаевский-НовосельскийБоборыкина504215443
22ДеминскоеНовосел. 1-еНиколаевский-НовосельскийХолмова504246

Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Заднесельская волость
Деминское37138деревняРусские295453107

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Устькубинский район, Раменский сельсовет
Деминское (колхоз) 5785деревняЗимнее: 3 км. Летнее: 3 км.Зимнее: 25 км. Летнее: 25 км.Зимнее: 78 км. Летнее: 78 км.2529
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