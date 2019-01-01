деревня Дуброво, деревня Дуброво, Темкинский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Дуброво

Темкинский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Юхновский уезд
11879Дубровна, с. вл.при р. Жижале.492949209241Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Юхновский уезд, Дубровская волость
575. Дуброво, село бывшее владельческое, при реке Жижане, дворов 57, жителей 346, волостное правление, (уездный город в 60 верстах), церковь православная, богадельня, лав Показать все

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Юхновский уезд, Дубровская волость
131ДубровоДеревня6073254257Церковь, церковно-приходская школа, ярмарка 1 октября и две мелочныя лавки, красильня, мануфактурная лавка, торговый чулан.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Смоленская губерния, Юхновский уезд, Дубровская волость
село Дуброво

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Тёмкинский район
176384Дуброводеревня55°12'00"34°46'00"N-36-034

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Темкинский муниципальный район, Павловское сельское поселение
66648440186д Дуброводеревня
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