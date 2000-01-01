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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
126. Росица, местечко бывшее владельческое, двор 1, жителей 14, церковь римско-католическая, еврейская школа, 9 лавок, ярмарка 15 августа и 8 октября.
Список населённых мест Витебской губернии 1906 года
№НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
64РосицафольварокАхрамеево, озерон/дС. Лопацинскому, помещику, кат.1
65РосицаместечкоРосица, озерон/дС. Лопацинскому, помещику, кат.80
76РосицадеревняРосица, озероРосицкого, православного и римско-католическогоРосицкому сельскому обществу32
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Росица243
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Росица137