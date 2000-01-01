деревня Росица, Верхнедвинский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Росица

Верхнедвинский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Беларуси

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Витебская губерния, Дриссенский уезд, Сариянская волость
126. Росица, местечко бывшее владельческое, двор 1, жителей 14, церковь римско-католическая, еврейская школа, 9 лавок, ярмарка 15 августа и 8 октября.

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Дриссенский уезд, Сарьянская волость
64РосицафольварокАхрамеево, озерон/дС. Лопацинскому, помещику, кат.1
65РосицаместечкоРосица, озерон/дС. Лопацинскому, помещику, кат.80
76РосицадеревняРосица, озероРосицкого, православного и римско-католическогоРосицкому сельскому обществу32

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Верхнедвинский район, Сарьянский сельсовет
д Росица243

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Верхнедвинский район, Сарьянский сельсовет
д. Росица137

Мы используем куки для улучшения работы сайта.