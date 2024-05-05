село Свистуновка, село Свистуновка — Familio

Свистуновка

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Об исполнении судебного приговора над запасным рядовым из крестьян слободы Свистуновки, Нижнедуванской волости Купянского уезда Харьковской губернии Иваном Климентьевым М Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Купянский уезд
2497Свистуновка, слоб. каз.при колодцах.707024511001076Церковь православная 1. Ярмарка.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Купянский уезд, Нижне-Дунайская волость
502. Свистуновка (Харина), слобода бывшая государственная, при речке Хариной, дворов 415, жителей 3023, церковь православная, школа, лавка, 2 ярм. — 23 апр. и 8 сент.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Луганська область
А-13422Свистунівкаселоцентр сільської радир-н Сватівськийсільрада Свистунівська
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