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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Новгородская губерния, Боровичский уезд
Усадьба Чернецова, Сц. Море, погост Устрики и Д. Столбова, Тумашева, Погорелова и Маклаково с пустошами36Сем. Сем. Пустошкин1152060
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
268. Устреко, село бывшее владельческое, при озере Корабоже и р. Увере, дворов 54, жителей 324, волостное правление (уездный город в 55 верстах), церковь православная, шк Показать все
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
40Устрека (с.)4-го стана, 4-го зем. уч.1-го и 2-го Устрекского7211517818936750++земледелие—земск. почтовый тракт.озеро Карабожа, река Уверь.Церковь, 2-х кл. школа, мельница, 2 хлебо-запасных магазина, волостное правление, земская конная станция, кв. урдн., пив., винная лавка, 3 мелочных лавки ярмарка: 6 янв., Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
59863Устрекадеревня58°38'00"34°33'00"O-36-058
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49624422411д Устрекадеревня