село Гагарино 1-е, село Гагарино 1-е, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Гагарино 1-е

Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Моршанский уезд
2233Благовещенское (Большое Гагарино), сц. вл.при р. Большом Ламовисе.4929115612653Церквей православных 2. Ярмарка. Базары. Заводов 3: винокуренный, конный и рогатого скота. Мельниц 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Моршанский уезд, Благовещенско-Гагаринская волость
809. Б. Гагарино, село бывшее владельческое, при речке Б. Ломовисе, дворов 165, жителей 946, волостное правление (уездный город в 43 верстах), церковь православная, школа Показать все

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Моршанский уезд, Гагаринская волость
село Гагарино 1 части«Пичаевская» п.-т. контора4918

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Пичаевский район
65295Гагарино 1-есело53°07'42°01'N-38-097

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Пичаевский муниципальный район, Сельское поселение Большеломовисский сельсовет
68626410111с Гагарино 1-есело
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