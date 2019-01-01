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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2233Благовещенское (Большое Гагарино), сц. вл.при р. Большом Ламовисе.4929115612653Церквей православных 2. Ярмарка. Базары. Заводов 3: винокуренный, конный и рогатого скота. Мельниц 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
809. Б. Гагарино, село бывшее владельческое, при речке Б. Ломовисе, дворов 165, жителей 946, волостное правление (уездный город в 43 верстах), церковь православная, школа Показать все
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Гагарино 1 части«Пичаевская» п.-т. контора4918
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
65295Гагарино 1-есело53°07'42°01'N-38-097
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68626410111с Гагарино 1-есело