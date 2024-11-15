- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1835Акинфиевская (Талая), дер.при рч. Талой.21664131394436Земская станция.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
339. Акинфиевское (Талая), село бывшее владельческое, при речке Талой, дворов 140, жителей 863, церковь православная, школа, земская почтовая станция
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
2) с. Акинфиевское или Талое, на р. Талой, 2 церкви, зем. шк., библ., земск. станц., распл.Акинфиевское общество218590600Горнозаводские местеровые и сельск. работн.ПравославныеРусские20317
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
692783Акинфиевосело58°03'с.ш.61°02'в.д.O-41-063
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65750000121с Акинфиевосело