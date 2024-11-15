село Акинфиево, Нижняя Салда, Свердловская область (на 2019) — Familio

Акинфиево

Нижняя Салда, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Верхотурский уезд
1835Акинфиевская (Талая), дер.при рч. Талой.21664131394436Земская станция.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Нижне-Салдинская волость
339. Акинфиевское (Талая), село бывшее владельческое, при речке Талой, дворов 140, жителей 863, церковь православная, школа, земская почтовая станция

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Нижне-Салдинская волость
2) с. Акинфиевское или Талое, на р. Талой, 2 церкви, зем. шк., библ., земск. станц., распл.Акинфиевское общество218590600Горнозаводские местеровые и сельск. работн.ПравославныеРусские20317

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, город областного подчинения Нижняя Салда
692783Акинфиевосело58°03'с.ш.61°02'в.д.O-41-063

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Нижняя Салда
65750000121с Акинфиевосело

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