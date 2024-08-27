село Лакаш, Спасский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Лакаш

Спасский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Рязанской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Спасский уезд
3224Лакаша (Локаш), с. вл.при колодцах.513545221234Церковь православная 1. Завод 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Спасский уезд
С. Лакаша с 5 селениями43Алекс. Ив. Колемин88431202

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Спасский уезд, Городковическая волость
Локаша село8646при оз. Локашинскомъ8627026253291521ГородковичиЦер. кам., зем. шк. см., мальч. 74, дев. 28, бондар. раб.
Бурухина мещан влад. усад.8651при селе Локаше2359150Городковичи
Беклемишевой доч. д. ст. сов. вл. ус.8652при селе Локаше51388992511ГородковичиКонский завод
Беклемишевой доч. д. ст. сов. хутор8653при селе Локаше119250Городковичи

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Спасский район
1022Лакашсело54°40'с.ш.40°53'в.д.N-37-058

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Спасский муниципальный район, Лакашинское сельское поселение
61646458101с Лакашсело

Мы используем куки для улучшения работы сайта.