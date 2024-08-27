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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3224Лакаша (Локаш), с. вл.при колодцах.513545221234Церковь православная 1. Завод 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Спасский уезд
С. Лакаша с 5 селениями43Алекс. Ив. Колемин88431202
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Локаша село8646при оз. Локашинскомъ8627026253291521ГородковичиЦер. кам., зем. шк. см., мальч. 74, дев. 28, бондар. раб.
Бурухина мещан влад. усад.8651при селе Локаше—2359150—Городковичи
Беклемишевой доч. д. ст. сов. вл. ус.8652при селе Локаше—51388992511ГородковичиКонский завод
Беклемишевой доч. д. ст. сов. хутор8653при селе Локаше—1—192501½Городковичи
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1022Лакашсело54°40'с.ш.40°53'в.д.N-37-058
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61646458101с Лакашсело