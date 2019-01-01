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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1915Старое Киркино (Дворянское, Царское), с. вл.при прудах.222278251271Церковь православная 1.
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Старое Киркино, Зарубежное тож, Дворянское, Царское село30921539139979085253ФеняевоЦерк. кам., зем. школа, водян. мельн. и маслоб., каз. вин. лав. 4 мелочных лавки
При с. Стар. Киркине г. Сивцева вл. ус.3093—43785253Феняево
При с. Старом Киркине усадьба цер. причта3094—33685253Феняево
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
690Старое Киркиносело54°01'с.ш.39°12'в.д.N-37-067
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61617418191с Старое Киркиносело