село Старое Киркино, Михайловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Старое Киркино

Михайловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Рязанской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Михайловский уезд
1915Старое Киркино (Дворянское, Царское), с. вл.при прудах.222278251271Церковь православная 1.

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Михайловский уезд, Феняевская волость
Старое Киркино, Зарубежное тож, Дворянское, Царское село30921539139979085253ФеняевоЦерк. кам., зем. школа, водян. мельн. и маслоб., каз. вин. лав. 4 мелочных лавки
При с. Стар. Киркине г. Сивцева вл. ус.309343785253Феняево
При с. Старом Киркине усадьба цер. причта309433685253Феняево

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Михайловский район
690Старое Киркиносело54°01'с.ш.39°12'в.д.N-37-067

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Михайловский муниципальный район, Грязновское сельское поселение
61617418191с Старое Киркиносело

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