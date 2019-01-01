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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По поводу произнесения крестьянином Скопинского уезда, Курбатовской волости, дер. Покровского Шишкина Романом Осиповым Игнатовым в гор. Москве дерзких выражений по отноше Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3131Покровское (Шишкино), с. вл.при рч. Полатебне.232387443454Церковь православная 1. Заводов 4. Ярмарка 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Скопинский уезд
С. Покровское, Шишкино тож25Серг. Степ. Селезнев98221
С. Покровское, Шишкино тож25Серг. Степ. Селезнев98221
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1203. Покровское (Шишкино), село бывшее владельческое, при речке Сухой Полотебне, дворов 73, жителей 631, церковь православная, школа, богадельня, крахм. з., винокуренный Показать все
1204. Шишкино, сельцо бывшее владельческое, при речке Полотебне, дворов 32, жителей 253, 2 крахм. з.
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Покровское Шишкино село8198при р. Сухой Полотебне96449401850119337КурбатовоЦер. дер., сел. шк., ярм. 15 июля, ветр. мельница
При с. Покровском ус. куп. Лебедева8199при р. Сухой Полотебне—36844119337КурбатовоВинокур. завод
Шишкино деревня8202при р. Сухой Полотебне39146169315118326КурбатовоВодян. мельница
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1550Шишкинодеревня53°35'с.ш.39°29'в.д.N-37-091
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61615422211д Шишкинодеревня