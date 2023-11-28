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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
447Дунаевка (Эскиполос, *Тюмень, Майтогай), колон. болгарск. вед. попечит. комит.при колодцах.988087232195
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
208. Дунаевка (Тюмень, Майтугай), колония, при лимане и Майту-гайской засухе, дворов 100, жителей 629, церковь православная, школа
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-9513Дунаївкаселор-н ПриазовськийГірсівська сільська об'єднана територіальна громада