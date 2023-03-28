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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2826Рамыльская, дер.при ррч. Рамыле и Беляковке.1103893474512Часовня православная 1. Волостное правление.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
896. Рамыл (Рамыльская), деревня бывшая государственная, при речках Рамыле и Беляковке, дворов 93, жителей 916, часовня, 2 кожевенных заводов, 2 тржк.: 29-го июня и 1-го Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
20) д. Большой Рамыль на р.р. Рамыле и Беляковке, зем. шк., распл.Рамыльское общество261521530Бывшие государственные крестьянеПравославные единоверцы и раскольникиРусские10610
Список населённых пунктов Уральской области 1928 года
НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
4. Рамыль, д. 3175656221187русские1181татары6Ертарскойр. Беляковка35ст. Юшала18—161635161816просел. кооп.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
51680Большой Рамылдеревня56°55'с.ш.64°17'в.д.O-41-117
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65725000111д Большой Рамылдеревня