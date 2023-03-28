деревня Большой Рамыл, Тугулымский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Большой Рамыл

Тугулымский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Камышловский уезд
2826Рамыльская, дер.при ррч. Рамыле и Беляковке.1103893474512Часовня православная 1. Волостное правление.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Камышловский уезд, Рамыльская волость
896. Рамыл (Рамыльская), деревня бывшая государственная, при речках Рамыле и Беляковке, дворов 93, жителей 916, часовня, 2 кожевенных заводов, 2 тржк.: 29-го июня и 1-го Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Камышловский уезд, Рамыльская волость
20) д. Большой Рамыль на р.р. Рамыле и Беляковке, зем. шк., распл.Рамыльское общество261521530Бывшие государственные крестьянеПравославные единоверцы и раскольникиРусские10610

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Тюменский округ, Тугулымский район, Рамыльский сельсовет
4. Рамыль, д. 3175656221187русские1181татары6Ертарскойр. Беляковка35ст. Юшала18161635161816просел. кооп.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Тугулымский район
51680Большой Рамылдеревня56°55'с.ш.64°17'в.д.O-41-117

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Тугулымский
65725000111д Большой Рамылдеревня

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