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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1253Погромное, с. каз.при рч. Погромке.2917247895963Церковь православная 1. Почтовая станция. Этапная тюрьма для пересылаемых арестантов. Базар.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
764. Погромное, село бывшее государственное, при речке Погромке, дворов 315, жителей 2097, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь православная, железно Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Погромное
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
75078Погромноесело52°35'с.ш.52°31'в.д.N-39-130
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
53652431101с Погромноесело