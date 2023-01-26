село Мариинск, Ревда, Свердловская область (на 2019) — Familio

Мариинск

Ревда, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд
2186Мариинский вспомогательный Ревдинскому, зав.при р. Ревде.1747102226258Фабрик: Вальцовая 1, Кричная 1, сварочных 2, пудлинговая 1. Кузница 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Ревдинская волость
535. Мариинский Новый (вспомогательный Равдинскому) завод, селение заводское бывшее владельческое, при реке Ревде и заводском пруде, дворов 140, жителей 386, часовня, 3 л Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Ревдинская волость
4) з. Мариинский, при р. Ревде, зем. шк., фельдш. пункт., распл.Мариинское общество216695704Бывшие горнозаводские мастеровыеПрав., единов. и раскольн.Русские6824

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, город областного подчинения Ревда
88988Мариинсксело56°37'с.ш.59°53'в.д.O-40-132

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Ревда
65719000136с Мариинсксело

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