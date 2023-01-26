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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2186Мариинский вспомогательный Ревдинскому, зав.при р. Ревде.1747102226258Фабрик: Вальцовая 1, Кричная 1, сварочных 2, пудлинговая 1. Кузница 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
535. Мариинский Новый (вспомогательный Равдинскому) завод, селение заводское бывшее владельческое, при реке Ревде и заводском пруде, дворов 140, жителей 386, часовня, 3 л Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
4) з. Мариинский, при р. Ревде, зем. шк., фельдш. пункт., распл.Мариинское общество216695704Бывшие горнозаводские мастеровыеПрав., единов. и раскольн.Русские6824
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
88988Мариинсксело56°37'с.ш.59°53'в.д.O-40-132
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65719000136с Мариинсксело