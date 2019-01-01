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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Синорово Лунинской волости Мокшанского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3514.
Исмаев Нарулла Гафарович, отставной рядовой из крестьян д. Синорово Лунинской волости. 1915–1916 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 214.
Исмаев Нарулла Гафарович, отставной рядовой из крестьян д. Синорово Лунинской волости. 1915 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 215.
Мурсеев Нур-Магомет Факретдинович, отставной рядовой из крестьян д. Синорово Лунинской волости. 1911 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 394.
Мясоутов Абдула Хаирович, отставной рядовой из крестьян с. Синорово Лунинской волости. 1913 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 395.
Сафаров Абдула Гафурович, отставной нижний чин д. Синорово Лунинской волости. 1913 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 491.
Сибуков Миркафий, отставной рядовой с. Синорово Лунинской волости. 1915 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 509.
Сонькин Аксян Факретдинович, отставной рядовой с. Синорово Лунинской волости. 1913 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 526.
Тришев Салимжан Сафарович, отставной рядовой с. Синорово Лунинской волости. 1915 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 570.
Шаипов Мухаметжан Юсупович, отставной канонир д. Синорово Лунинской волости. 1913 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 636.
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1059Синорово (Синоровка), д. вл.при рч. Шукше.483197580640Мечетей магометанских 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
538. Синорово (Татарская Шукша), деревня бывшая государственная, при речке Шукше, дворов 213, жителей 1483, 2 мечети
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47738Синоровосело53°33'45°13'N-38-091
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56643404136с Синоровосело