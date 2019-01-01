село Синорово, село Синорово, Лунинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Синорово

Лунинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Пензенской области
Чат по иске имля (арабской графике)

Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Синорово Лунинской волости Мокшанского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3514.
Исмаев Нарулла Гафарович, отставной рядовой из крестьян д. Синорово Лунинской волости. 1915–1916 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 214.
Исмаев Нарулла Гафарович, отставной рядовой из крестьян д. Синорово Лунинской волости. 1915 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 215.
Мурсеев Нур-Магомет Факретдинович, отставной рядовой из крестьян д. Синорово Лунинской волости. 1911 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 394.
Мясоутов Абдула Хаирович, отставной рядовой из крестьян с. Синорово Лунинской волости. 1913 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 395.
Сафаров Абдула Гафурович, отставной нижний чин д. Синорово Лунинской волости. 1913 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 491.
Сибуков Миркафий, отставной рядовой с. Синорово Лунинской волости. 1915 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 509.
Сонькин Аксян Факретдинович, отставной рядовой с. Синорово Лунинской волости. 1913 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 526.
Тришев Салимжан Сафарович, отставной рядовой с. Синорово Лунинской волости. 1915 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 570.
Шаипов Мухаметжан Юсупович, отставной канонир д. Синорово Лунинской волости. 1913 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 636.
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Мокшанский уезд
1059Синорово (Синоровка), д. вл.при рч. Шукше.483197580640Мечетей магометанских 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Мокшанский уезд, Лунинская волость
538. Синорово (Татарская Шукша), деревня бывшая государственная, при речке Шукше, дворов 213, жителей 1483, 2 мечети

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Лунинский район
47738Синоровосело53°33'45°13'N-38-091

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Лунинский муниципальный район, Сельское поселение Болотниковский сельсовет
56643404136с Синоровосело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close