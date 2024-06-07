посёлок Индустриальный, Екатериновский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Индустриальный

Екатериновский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Саратовской области

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Саратовская губерния, Сердобский уезд
С. Акимфиевка67Е. А. Жукова159240

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Екатериновский район
52373Индустриальныйпосёлок52°08'с.ш.44°21'в.д.N-38-137

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Екатериновский муниципальный район, Индустриальное сельское поселение
63616436101п Индустриальныйпоселок

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