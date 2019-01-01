село Чуфарово, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Чуфарово

Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Арзамасский уезд
512Чуфарово (Рождественское), с. вл.при колодцах.664083321367Церковь православная 1. Ярмарка.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Нижегородская губерния, Арзамасский уезд
С. Мотовилово. Д. Михайловка35Кн. Мих. Лид. Оболенский60515149
С. Чуфарова37Ник. Серг. Панютин106645
С. Чуфарово38Ив. Серг. Панютин123936

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Арзамасский уезд, Аратская волость
349. Чуфарово, село бывшее владельческое, при реке Шедре, дворов 102, жителей 674, церковь православная, 5 ветряных мельниц, 2 кирпичных завода, 2 кузницы

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Арзамаский уезд, Аратская волость
с. Чуфарово978654510

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд, Больше-Аратская волость
Чуфарово село464Коз.-Архан.1131Б.-Арать61214145

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Лукояновский район
19560Чуфаровосело55°08'44°39'N-38-030

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Лукояновский муниципальный район, Сельское поселение Лопатинский сельсовет
22639432146с Чуфаровосело

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