- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3760Кыповский, зав.при р. Кыне.125станов. кварт.43010001054Церквей православных 2. Часовень православных 3. Единоверческая 1. Заводы: чугуннолитейный 1, железоделательный 1. Пристань.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1144. Кыновский завод, село заводское бывшее владельческое, при реках Чусовой и Кане, дворов 442, жителей 2422, волостное правление (уездный город в 120 верстах), 2 церкв Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) з. Кыновской, на р. Кыне, при впадении в р. Чусовую. Пристань. Завод чугуноплавильный и железоделательный, основан Строгановым в 1761 г., роду которых принадлежит до с Показать все Кыновское заводское сельское общество63215111502Бывшие помещичьиПравославные и единоверцы Русские126—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Кыновский завод
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
346697Кынпосёлок57°52'00"58°38'00"O-40-082
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57726000276п Кынпоселок