посёлок Кын, посёлок Кын, Лысьвенский, Пермский край (на 2019) — Familio

Кын

Лысьвенский, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Кунгурский уезд
3760Кыповский, зав.при р. Кыне.125станов. кварт.43010001054Церквей православных 2. Часовень православных 3. Единоверческая 1. Заводы: чугуннолитейный 1, железоделательный 1. Пристань.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Кыновская волость
1144. Кыновский завод, село заводское бывшее владельческое, при реках Чусовой и Кане, дворов 442, жителей 2422, волостное правление (уездный город в 120 верстах), 2 церкв Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Кыновская волость
1) з. Кыновской, на р. Кыне, при впадении в р. Чусовую. Пристань. Завод чугуноплавильный и железоделательный, основан Строгановым в 1761 г., роду которых принадлежит до с Показать все Кыновское заводское сельское общество63215111502Бывшие помещичьиПравославные и единоверцы Русские126

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Кыновская волость
село Кыновский завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, город краевого значения Лысьва
346697Кынпосёлок57°52'00"58°38'00"O-40-082

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Лысьвенский
57726000276п Кынпоселок
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