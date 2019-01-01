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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Степанов Андрей Григорьевич 22 л. кр. Рязанской губ. Ряжского уезда, Еголдаевской вол. дер. Ляпуновки. Кл. «Анисовый». 1912 г. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63 Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2558Алешня (Ляпуновка), д. вл.при рч. Алешинке.20430158156
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Ляпуновка, Алешня тож дер.5429на речке Алешне73230233463133248ЕголдаевоЦерк.-пр. шк., ветрян. мельница, 4 кузницы
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1248Ляпуновкадеревня53°42'с.ш.40°25'в.д.N-37-081
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61650455141д Ляпуновкадеревня