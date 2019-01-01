деревня Ляпуновка, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Ляпуновка

Ухоловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Степанов Андрей Григорьевич 22 л. кр. Рязанской губ. Ряжского уезда, Еголдаевской вол. дер. Ляпуновки. Кл. «Анисовый». 1912 г. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63 Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Ряжский уезд
2558Алешня (Ляпуновка), д. вл.при рч. Алешинке.20430158156

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Еголдаевская волость
Ляпуновка, Алешня тож дер.5429на речке Алешне73230233463133248ЕголдаевоЦерк.-пр. шк., ветрян. мельница, 4 кузницы

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Ухоловский район
1248Ляпуновкадеревня53°42'с.ш.40°25'в.д.N-37-081

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Ухоловский муниципальный район, Смолеевское сельское поселение
61650455141д Ляпуновкадеревня

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