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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1524Толстовка, с. каз. и удел.при р. Большом Иргизе и рч. Толстовке.14½2736713631458Церковь православная 1. Училище. Почтовая станция.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
908. Толстовка, село бывшее государственное и удельное, при реке Б. Иргизе и речке Толстовке, дворов 383, жителей 2831, церковь православная, почтовая станция
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Толстовка. Б. госуд. и удел. Рус. Прав. и раскол. 4307—18110465918231912
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
44549Толстовкасело51°55'с.ш.48°45'в.д.M-39-002
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63624440116с Толстовкасело