город Устилуг, Волинська область (на 2018) — Familio

Устилуг

Волинська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Владимирский уезд, Хотячевская волость
375. Устилуг, местечко бывшее владельческое, при реке Буге, дворов 23, жителей 204, 2 церкви православных, костел, синагога, 8 еврйских молитвенных домов, больница, богад Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Волинська область
А-2639Устилугмістомісто районного підпорядкування, центр міської ОТГр-н Володимир-ВолинськийУстилузька міська об'єднана територіальна громада

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