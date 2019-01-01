деревня Маточкино, Рязанский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Маточкино

Рязанский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Рязанский уезд
233Маточкино, сц. вл.при колодце.171327127129

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Рязанский уезд
Сц. Казначеево, Маточкино и Болотово. Д. Батьково и Кураксино53Серг. и Алекс. Пет. Казначеевы1923332

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Бахмачеевская волость
15. Маточкино, сельцо бывшее владельческое, дворов 38, жителей 252, часовня

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Бахмачеевская волость
Маточкино (Большое) деревня6345при речке Мащенке24102109211203БахмачеевоКустари столяры
Маточкино Орловой владел. усадьба634622426183Бахмачеево
Маточкино деревня6347206276138172Бахмачеево
Маточкино Малофеева влад. усадьба63487613172Бахмачеево
Маточкино г. Казначеева влад. усад.6349152136172Бахмачеево
Маточкино Дандина влад. усадьба635071816Бахмачеево
Маточкино Кружковского влад. усад.6384235182Бахмачеево
Маточкино Голубкина влад. усадьба6388246173Бахмачеево
Маточкино Голубкина влад. усадьса6389347182Бахмачеево
Маточкино Голубкина сторожка6390235163Бахмачеево

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Рязанский район
328929Маточкинодеревня54°36'с.ш.39°27'в.д.N-37-055

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Рязанский муниципальный район, Подвязьевское сельское поселение
61634478146д Маточкинодеревня

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