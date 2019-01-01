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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
233Маточкино, сц. вл.при колодце.171327127129
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Рязанский уезд
Сц. Казначеево, Маточкино и Болотово. Д. Батьково и Кураксино53Серг. и Алекс. Пет. Казначеевы1923332
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
15. Маточкино, сельцо бывшее владельческое, дворов 38, жителей 252, часовня
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Маточкино (Большое) деревня6345при речке Мащенке2410210921120—3БахмачеевоКустари столяры
Маточкино Орловой владел. усадьба6346—2242618—3Бахмачеево
Маточкино деревня634720627613817—2Бахмачеево
Маточкино Малофеева влад. усадьба6348—761317—2Бахмачеево
Маточкино г. Казначеева влад. усад.6349—15213617—2Бахмачеево
Маточкино Дандина влад. усадьба6350—71816—2½Бахмачеево
Маточкино Кружковского влад. усад.6384—23518—2Бахмачеево
Маточкино Голубкина влад. усадьба6388—24617—3Бахмачеево
Маточкино Голубкина влад. усадьса6389—34718—2Бахмачеево
Маточкино Голубкина сторожка6390—23516—3Бахмачеево
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
328929Маточкинодеревня54°36'с.ш.39°27'в.д.N-37-055
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61634478146д Маточкинодеревня