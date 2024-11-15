агрогородок Одрижин, Ивановский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Одрижин

Ивановский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Кобринский уезд, Одрижинская волость
359. Одрижин, село бывшее владельческое, дворов 33, жителей 353, волостное правление (уездный город в 86 верстах), церковь православная, школа, 2 лавки, питейный дом. В ½ Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Гродненская губерния, Кобринский уезд, Одрижинская волость
село Одрижин117595273467924562396485256

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Кобринский уезд, Одрижинская волость
ОдрижинСело794758625Иваново
ОдрижинИмение21758625Иваново

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Ивановский район, Одрижинский сельсовет
д Одрижин700

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Ивановский район, Одрижинский сельсовет
аг. Одрижин308

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