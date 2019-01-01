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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3379Поташинское (Поташка), сел.при рч. Поташке.8528230579626Церковь православная 1. Волостное правление. Приходское училище. Земская станция. Хлебный магазин. Ярмарок 4.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1055. Поташки (Поташинская), село бывшее государственное, при речке Арте, дворов 240, жителей 1479, волостное правление (уездный город в 84 верстах), церковь православная Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Поташка238424826221374399242578249[...]
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) село Поташинское или Поташка, на р.р Арте и Пегаше с прудами; церк., 2 зем. шк., библ., вол. правл., квар. земск. нач., зем. ст., фельдш. пункт, почт. конт., еженед. б Показать все Верхне-Поташинское общество304876916Бывшие государственныеПравославныеРусские86—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
324249Поташкасело56°14'с.ш.58°48'в.д.O-40-142
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65704000361с Поташкасело