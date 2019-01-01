село Поташка, Артинский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Поташка

Артинский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Красноуфимский уезд
3379Поташинское (Поташка), сел.при рч. Поташке.8528230579626Церковь православная 1. Волостное правление. Приходское училище. Земская станция. Хлебный магазин. Ярмарок 4.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Поташинская волость
1055. Поташки (Поташинская), село бывшее государственное, при речке Арте, дворов 240, жителей 1479, волостное правление (уездный город в 84 верстах), церковь православная Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Поташинская волость
село Поташка238424826221374399242578249[...]

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Поташинская волость
1) село Поташинское или Поташка, на р.р Арте и Пегаше с прудами; церк., 2 зем. шк., библ., вол. правл., квар. земск. нач., зем. ст., фельдш. пункт, почт. конт., еженед. б Показать все Верхне-Поташинское общество304876916Бывшие государственныеПравославныеРусские86

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Артинский район
324249Поташкасело56°14'с.ш.58°48'в.д.O-40-142

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Артинский
65704000361с Поташкасело

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