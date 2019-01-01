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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8876Покровское, с. каз.при колодцах.10656266277Церковь православная 1. Ярмарок 3.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1468. Покровское, село бывшее государственное, при речке Моле, дворов 13, жителей 82, церковь православная, школа, 16 лавок, 3 ярмарки: Благовещенская с 22-го по 25-е мар Показать все
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
6161С. ПокровскоеМамоновское.Покровскийбывшие государственные1044225456
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Покровское (больница,шк. I ст.)4464селоЗимнее: 3,5 км. Летнее: —.Зимнее: 72 км. Летнее: —.Зимнее: 97 км. Летнее: —.2733
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
246022Покровскоедеревня59°37'с.ш.41°11'в.д.O-37-023
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19638452331д Покровскоедеревня