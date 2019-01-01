деревня Покровское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Покровское

Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Вологодской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
8876Покровское, с. каз.при колодцах.10656266277Церковь православная 1. Ярмарок 3.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Чучковская волость
1468. Покровское, село бывшее государственное, при речке Моле, дворов 13, жителей 82, церковь православная, школа, 16 лавок, 3 ярмарки: Благовещенская с 22-го по 25-е мар Показать все

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Чучковская волость
6161С. ПокровскоеМамоновское.Покровскийбывшие государственные1044225456

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Свердловский район, Чучковский сельсовет
Покровское (больница,шк. I ст.)4464селоЗимнее: 3,5 км. Летнее: —.Зимнее: 72 км. Летнее: —.Зимнее: 97 км. Летнее: —.2733

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сокольский район
246022Покровскоедеревня59°37'с.ш.41°11'в.д.O-37-023

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сокольский муниципальный район, Чучковское сельское поселение
19638452331д Покровскоедеревня

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