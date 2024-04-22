- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Негатив. Зарисовка декоративного оформления лопаски прялки (дерево, резьба, роспись, дер. Пепеляево, Ильинская волость, Пермский уезд, Пермская губерния, начало XX в., пр Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
754Пепеляева, дер.при рч. Вожу.11222692105Мельница 1.
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
42) д. Бабушкина Мельница на р. Челве, распл.Ильинское общество62022Бывшие помещичьиПравославные и раскольникиРусские1102
47) д. Пепеляева на р. Челве, распл.Ильинское общество326555Бывшие помещичьиПравославные и раскольникиРусские1123
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
734561Пепеляевадеревня58°33'00"55°39'00"O-40-052
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57620401116д Пепеляевадеревня