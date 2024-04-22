деревня Пепеляева, деревня Пепеляева, Ильинский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Пепеляева

Ильинский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Негатив. Зарисовка декоративного оформления лопаски прялки (дерево, резьба, роспись, дер. Пепеляево, Ильинская волость, Пермский уезд, Пермская губерния, начало XX в., пр Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Пермский уезд
754Пепеляева, дер.при рч. Вожу.11222692105Мельница 1.

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Пермский уезд, Ильинская волость
42) д. Бабушкина Мельница на р. Челве, распл.Ильинское общество62022Бывшие помещичьиПравославные и раскольникиРусские1102
47) д. Пепеляева на р. Челве, распл.Ильинское общество326555Бывшие помещичьиПравославные и раскольникиРусские1123

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Ильинский район
734561Пепеляевадеревня58°33'00"55°39'00"O-40-052

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Ильинский муниципальный район, Ильинское сельское поселение
57620401116д Пепеляевадеревня
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