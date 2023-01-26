рабочий посёлок Верхняя Синячиха, Алапаевское, Свердловская область (на 2019) — Familio

Верхняя Синячиха

Алапаевское, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Верхотурский уезд
1919Верхнесинячихинский, зав.при рч. Синячихе и пруде.13614184469538Церковь православная 1. Волостное правление. Заводов: чугунноплавильный 1, железоделательный 1, кирпичных 3.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Верхне-Синячихинская волость
281. Верхне-Синячихинский завод, село заводское бывшее владельческое, при речке Синячихе, дворов 188, жителей 1061, волостное правление (уездный город в 130 верстах), цер Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Верхне-Синячихинская волость
1. з. Верхне-Синячихинский, на р. Синячихе, впадающей в р. Нейву. Завод чугуноплавильный и железоделательный; основап в 1769 году Саввой Яковлевым, наследникам которого п Показать все Верхне-Синячихинское общество278613611Мастеровые посессионных заводовъПравославныеРусские160

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Тагильский округ, Алапаевский район , Верхнесинячихинский сельсовет
12. Верхняя Синячиха (-инский), зав. 354111311582271русские2121татары146В.-Синячихинскойр. Синячиха16ст. Алапаевск16161616тракт. кооп.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Алапаевский район
487367Верхняя Синячихапгт57°59'с.ш.61°40'в.д.O-41-076

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Алапаевское
65771000051рп Верхняя Синячихарабочий поселок

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