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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1919Верхнесинячихинский, зав.при рч. Синячихе и пруде.13614184469538Церковь православная 1. Волостное правление. Заводов: чугунноплавильный 1, железоделательный 1, кирпичных 3.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
281. Верхне-Синячихинский завод, село заводское бывшее владельческое, при речке Синячихе, дворов 188, жителей 1061, волостное правление (уездный город в 130 верстах), цер Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1. з. Верхне-Синячихинский, на р. Синячихе, впадающей в р. Нейву. Завод чугуноплавильный и железоделательный; основап в 1769 году Саввой Яковлевым, наследникам которого п Показать все Верхне-Синячихинское общество278613611Мастеровые посессионных заводовъПравославныеРусские160—
Список населённых пунктов Уральской области 1928 года
НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
12. Верхняя Синячиха (-инский), зав. 354111311582271русские2121татары146В.-Синячихинскойр. Синячиха16ст. Алапаевск16161616тракт. кооп.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
487367Верхняя Синячихапгт57°59'с.ш.61°40'в.д.O-41-076
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65771000051рп Верхняя Синячихарабочий поселок