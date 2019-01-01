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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Уголовное дело по обвинению крестьянина села Некоморно Ильинской волости Юрьевского уезда В. М. Петрова по 68 ст. установленного о наказаниях. 1899 г. // Гос. архив Яросл Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6082Некоморно, с. вл.при рч. Кустерке.8855258284Церковь православная 1. Ярмарка 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Юрьевский уезд
С. Новое. Д. Некоморна, Комынка и Ново-Никольская5Дарья Ив. Сушкова40638123
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
399. Некоморно, село бывшее владельческое, при реке Обашевке, дворов 105, жителей 558, церковь православная
Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
7313Некоморно 1 село323516887
7314Некоморно 2 село314406887