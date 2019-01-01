село Некоморно, село Некоморно, Ильинская волость, Юрьевский уезд (на 1905) — Familio

Некоморно

Ильинская волость, Юрьевский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Уголовное дело по обвинению крестьянина села Некоморно Ильинской волости Юрьевского уезда В. М. Петрова по 68 ст. установленного о наказаниях. 1899 г. // Гос. архив Яросл Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Юрьевский уезд
6082Некоморно, с. вл.при рч. Кустерке.8855258284Церковь православная 1. Ярмарка 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Юрьевский уезд
С. Новое. Д. Некоморна, Комынка и Ново-Никольская5Дарья Ив. Сушкова40638123

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Юрьевский уезд, Елховская волость
399. Некоморно, село бывшее владельческое, при реке Обашевке, дворов 105, жителей 558, церковь православная

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Юрьевский уезд, Ильинская волость
7313Некоморно 1 село323516887
7314Некоморно 2 село314406887
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