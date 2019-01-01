село Новопышминское, Сухой Лог, Свердловская область (на 2019) — Familio

Новопышминское

Сухой Лог, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Камышловский уезд
2872Новопышминское, сел.при р. Пышме.3015210689695Церковь православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Ярмарок 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Камышловский уезд, Новопышминская волость
867. Новопышминское, село бывшее государственное, при реке Пышме, дворов 221, жителей 1529, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь православная, школа, Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Камышловский уезд, Ново-Пышминская волость
село Ново-Пышминское1952356761528335422521110633[...]

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Камышловский уезд, Ново-Пышминская волость
1) с. Новопышминское на р. Пышме, прав. церк., министерское одноклассное училище, народн. библиотека, кварт. зем. нач. и стан. прист., вол. правл., зем. станция, больница Показать все Новопышминское общество390938939Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские30

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Сухоложский район
37673Новопышминскоесело56°53'с.ш.62°13'в.д.O-41-113

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Сухой Лог
65758000201с Новопышминскоесело

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