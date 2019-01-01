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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2872Новопышминское, сел.при р. Пышме.3015210689695Церковь православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Ярмарок 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
867. Новопышминское, село бывшее государственное, при реке Пышме, дворов 221, жителей 1529, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь православная, школа, Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Ново-Пышминское1952356761528335422521110633[...]
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Новопышминское на р. Пышме, прав. церк., министерское одноклассное училище, народн. библиотека, кварт. зем. нач. и стан. прист., вол. правл., зем. станция, больница Показать все Новопышминское общество390938939Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские30—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
37673Новопышминскоесело56°53'с.ш.62°13'в.д.O-41-113
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65758000201с Новопышминскоесело