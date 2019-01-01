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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Справочник краеведов, исследователей и реконструкторов
ПользовательСфера интересовСообществоМатериалы
Валерия СтепановаИзучение фамильных линий, реконструкции генеалогического древа населённого пунктаВыписки всех жителей из метрические книги с. Архангельского-на-Неручи, ревизские сказки 1782, 1816, 1858 полностью по деревне, устанавная грамота
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2912Красная Слобода (Кошелевка), сц. вл.при рч. Неруче.82069338366
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
953. Красная Слободка, сельцо бывшее владельческое, при речке Неручи, дворов 139, жителей 852
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
64294Красная Слободкасело52°29'с.ш.36°26'в.д.N-37-121
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54610404101с Красная Слободкасело