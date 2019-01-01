село Красная Слободка, село Красная Слободка, Глазуновский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Красная Слободка

Глазуновский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Справочник краеведов, исследователей и реконструкторов

ПользовательСфера интересовСообществоМатериалы
Валерия СтепановаИзучение фамильных линий, реконструкции генеалогического древа населённого пунктаВыписки всех жителей из метрические книги с. Архангельского-на-Неручи, ревизские сказки 1782, 1816, 1858 полностью по деревне, устанавная грамота

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Малоархангельский уезд
2912Красная Слобода (Кошелевка), сц. вл.при рч. Неруче.82069338366

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Мало-Архангельский уезд, Мало-Архангельская волость
953. Красная Слободка, сельцо бывшее владельческое, при речке Неручи, дворов 139, жителей 852

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Глазуновский район
64294Красная Слободкасело52°29'с.ш.36°26'в.д.N-37-121

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Глазуновский муниципальный район, Краснослободское сельское поселение
54610404101с Красная Слободкасело
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