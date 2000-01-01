починок Кочнев, Сарапульский округ, Уральская область (на 1928) — Familio

Кочнев

Сарапульский округ, Уральская область (на 1928)

Статус
не существует
Тип
починок
Варианты названий
Гуренки
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Сарапульский округ, Сарапульский район , Гольянский сельсовет
5. Кочнево (Гуренки), д. 12333063русские63с.н.ключ539ст. Сарапул пр. Гольяны39543955555просел.

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