сельцо Софьинка, Данковский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Софьинка

Данковский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Рязанской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Данковский уезд
612Софьино, сц. вл.при безымянном пруде.533822106109

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Данковский уезд, Лошаковская волость
Софьино, Софьинское тож дер. бывш. г. Мясоедовой386при пруде52170161331222455с. Лошаки1 мельница общ. крест. д. Софьиной, шк. гр., отх. промыс. и мест. заработк.
Софьинка усадьба двор. Соколовой, бывшая г. Мясоедовой387538223465с. Лошаки

Мы используем куки для улучшения работы сайта.