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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О крестьянине Козловского уезда, Никольской вол., села Никольского Антоне Андрееве Дрозжине. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 23. Дело 440.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1361Никольское (Кретово), с. вл.при р. Иловае.482597473462Церковь православная 1. Заводы винокуренный и конный. Мельница.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
571. Никольское (Быстрово), село бывшее владельческое, при речке Иловае, дворов 145, жителей 1008, волостное правление (уездный город в 50 верстах), церковь православная, Показать все
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Никольское-Быстром«Богоявленское» поч.-телег. отделение509
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Никольское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
65160Никольскоесело53°18'40°23'N-37-105
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68622450126с Никольскоесело