село Никольское, село Никольское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Никольское

Первомайский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О крестьянине Козловского уезда, Никольской вол., села Никольского Антоне Андрееве Дрозжине. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 23. Дело 440.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Козловский уезд
1361Никольское (Кретово), с. вл.при р. Иловае.482597473462Церковь православная 1. Заводы винокуренный и конный. Мельница.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Козловский уезд, Никольская волость
571. Никольское (Быстрово), село бывшее владельческое, при речке Иловае, дворов 145, жителей 1008, волостное правление (уездный город в 50 верстах), церковь православная, Показать все

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Козловский уезд, Никольская волость
село Никольское-Быстром«Богоявленское» поч.-телег. отделение509

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тамбовская губерния, Козловский уезд, Никольская волость
село Никольское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Первомайский район
65160Никольскоесело53°18'40°23'N-37-105

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Первомайский муниципальный район, Сельское поселение Новосеславинский сельсовет
68622450126с Никольскоесело
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