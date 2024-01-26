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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Гомельский уезд
Им. Уварович25Гр. Анна Ник. Мелвин51856168
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
187. Уваровичи, местечко бывшее владельческое, при речке Узе, дворов 165, жителей 902, церковь православная, 2 еврейских молитвенных дома, 4 ветр. млн., 8 лавок
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
14Мест. Уваровичипроселкереке УзеУваровичск. с. о. церк. земли314 1693 1655 1Уваровичск. пр. 15125
15Имение Уваровичипроселкереке Узедв. П. Акцисз, прав. 268Уваровичск. пр. 15025
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
гп Уваровичи2563
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
гп Уваровичи1164