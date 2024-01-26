городской посёлок Уваровичи, Буда-Кошелёвский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Уваровичи

Буда-Кошелёвский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
городской посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Гомельский уезд
Им. Уварович25Гр. Анна Ник. Мелвин51856168

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Гомельский уезд, Руденецкая волость
187. Уваровичи, местечко бывшее владельческое, при речке Узе, дворов 165, жителей 902, церковь православная, 2 еврейских молитвенных дома, 4 ветр. млн., 8 лавок

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Гомельский уезд, Руденецкая волость
14Мест. Уваровичипроселкереке УзеУваровичск. с. о. церк. земли314 1693 1655 1Уваровичск. пр. 15125
15Имение Уваровичипроселкереке Узедв. П. Акцисз, прав. 268Уваровичск. пр. 15025

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Буда-Кошелевский район
гп Уваровичи2563

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Буда-Кошелёвский район, Уваровичский сельсовет
гп Уваровичи1164

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