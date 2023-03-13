село Абрютино, Рязанский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Абрютино

Рязанский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Рязанский уезд
65Обрюшино, д. вл.при пруде.15151392106

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Подвязьевская волость
Абрютино, Дедюхино Мало-Серовское тож Окорокова деревня6471259310219515155ПодвязьеСтоляр
Абрютино деревня6472726245015155Подвязье
Абрютино, двор. Тверитинова вл. ус.6473426155Подвязье
Абрютино, Золотова влад. усадьба6474347155Подвязье
Абрютино, Соловкиной влад. усад.6475235155Подвязье

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Рязанский район
347Абрютиносело54°33'с.ш.39°34'в.д.N-37-056

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Рязанский муниципальный район, Екимовское сельское поселение
61634433106с Абрютиносело

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