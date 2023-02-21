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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Блюдо для рыбы, Конец XIX - начало XX вв. Источник: goskatalog.ru
Тарелка десертная, Конец XIX - начало XX вв. Источник: goskatalog.ru
Тарелка десертная, Начало XX века. Источник: goskatalog.ru
Блюдце из чайной пары, Начало XX века. Источник: goskatalog.ru
Чашка чайная, Начало XX века. Источник: goskatalog.ru
Тарелка, Конец XIX века - начало XX века. Источник: goskatalog.ru
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 7. Новгородская губерния. Стр. (часть 1) 300; (часть 4) 8, . Издание доступно онлайн на с Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
19. Грузино, село бывшее государственное, при реке Волхове, дворов 52, жителей 322, волостное правление (уездный город в 82 верстах), церковь православная, школа, 5 лавок Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Грузино323037441136747325041977338
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
14Грузино (сел.)2-го стана, 2-го зем. уч.Грузинского8911824125249383++земледелиефбр.река Волхов и Тихвинский трекарекаСобор, школа, больница, вл. п., пчт.-т.о., почтовая станция, прист., лснч., спич. фбр., фарф. фаян. звд., 10 лав., 7 чайн., вин. и пив. лав., 7 харч.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
62715Грузиносело59°09'00"31°55'00"O-36-028
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49650402266с Грузиносело