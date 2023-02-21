село Грузино, Чудовский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Грузино

Чудовский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Блюдо для рыбы, Конец XIX - начало XX вв. Источник: goskatalog.ru
Тарелка десертная, Конец XIX - начало XX вв. Источник: goskatalog.ru
Тарелка десертная, Начало XX века. Источник: goskatalog.ru
Блюдце из чайной пары, Начало XX века. Источник: goskatalog.ru
Чашка чайная, Начало XX века. Источник: goskatalog.ru
Тарелка, Конец XIX века - начало XX века. Источник: goskatalog.ru
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 7. Новгородская губерния. Стр. (часть 1) 300; (часть 4) 8, . Издание доступно онлайн на с Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Новгородский уезд, Грузинская волость
19. Грузино, село бывшее государственное, при реке Волхове, дворов 52, жителей 322, волостное правление (уездный город в 82 верстах), церковь православная, школа, 5 лавок Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Новгородская губерния, Новгородский уезд, Грузинская волость
село Грузино323037441136747325041977338

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Новгородский уезд, Грузинсиая волость
14Грузино (сел.)2-го стана, 2-го зем. уч.Грузинского8911824125249383++земледелиефбр.река Волхов и Тихвинский трекарекаСобор, школа, больница, вл. п., пчт.-т.о., почтовая станция, прист., лснч., спич. фбр., фарф. фаян. звд., 10 лав., 7 чайн., вин. и пив. лав., 7 харч.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Чудовский район
62715Грузиносело59°09'00"31°55'00"O-36-028

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Чудовский муниципальный район, Грузинское сельское поселение
49650402266с Грузиносело

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