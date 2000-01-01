деревня Фоминско-Мошинковская, деревня Фоминско-Мошинковская, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния (на 1913) — Familio

Фоминско-Мошинковская

Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Лодейнопольский уезд
2780Фоминско-Мошинковская (Конец), д.при Долгозере.17548¾247983Чудь 79—83. Мельница. Кожевенное заведение.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Лодейнопольский уезд, Шимозерская волость
524. Фоминско-Малниковская (Конец), деревня бывшая государственная, дворов 24, жителей 156, кожевенный завод

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Олонецкая губерния, Лодейнопольский уезд, Шимозерская волость
деревня Фомино-Мошниковская
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