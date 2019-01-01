- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1872 г. По жалобе крестьянина Новгородского уезда Чернявской волости деревни Кусонь Алексея Васильева. 1872–1874 гг. // Российс Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
170. Кусонь, деревня бывшая владельческая, при реке Черной, дворов 117, жителей 619, часовня, школа, лавка
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
21Кусони Барския (дер.)6-го стана, 4-го зем. уч.Кусонского136193465435900412½2земледелие—ручей Черная.речкаЧасовня, школа, хлебо-запасный магазин, 3 мелочных лавки, 2 маслодельных завода, 1 маслобойный завод, 1 булочный
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
60003Григорьеводеревня58°40'00"30°41'00"O-36-050
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49603413156д Григорьеводеревня