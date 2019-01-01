деревня Григорьево, Батецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Григорьево

Батецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Новгородской области

Находки

Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1872 г. По жалобе крестьянина Новгородского уезда Чернявской волости деревни Кусонь Алексея Васильева. 1872–1874 гг. // Российс Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Новгородский уезд, Черновская волость
170. Кусонь, деревня бывшая владельческая, при реке Черной, дворов 117, жителей 619, часовня, школа, лавка

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Новгородский уезд, Черновская волость
21Кусони Барския (дер.)6-го стана, 4-го зем. уч.Кусонского136193465435900412земледелиеручей Черная.речкаЧасовня, школа, хлебо-запасный магазин, 3 мелочных лавки, 2 маслодельных завода, 1 маслобойный завод, 1 булочный

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Батецкий район
60003Григорьеводеревня58°40'00"30°41'00"O-36-050

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Батецкий муниципальный район, Мойкинское сельское поселение
49603413156д Григорьеводеревня

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