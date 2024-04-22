деревня Александрово, деревня Александрово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва (на 2018) — Familio

Александрово

Троицкий административный округ, город федерального значения Москва (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Москвы и Московской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Переписка о найденной у кр. Подольского у. Дубровицкой волости, села Александрова Максима Евгеньева Смирнова нелегальной литературы и револьвера заряженного боевыми патро Показать все
Дознание о найденной у кр. Подольского у. Дубровицкой волости, села Александрова Максима Евгеньева Смирнова нелегальной литературы и револьвера заряженного боевыми патрон Показать все
Переписка о пении крестьян, села Александрова Дубровицкой волости, Подольского уезда, Иваном Антоновым Сорокиным и Максимом Евгеньевым Смирновым революционных песен. 1905 Показать все
Дознание о пении крестьян, села Александрова Дубровицкой волости, Подольского уезда, Иваном Антоновым Сорокиным и Максимом Евгеньевым Смирновым революционных песен. Т. 1. Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Подольский уезд
4446Александрово, с. вл.при рч. Лусянке, прудах и колодцах.1020269696Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Московская губерния, Подольский уезд, Дубровицкая волость
1143. Александрово, село бывшее владельческое, при речке Лубянке, дворов 28, жителей 151, церковь православная, ярмарка 15-го Авг.

Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Подольский уезд, Дубровицкая волость
Дер. Александрово107станция Подольск. 1125Сельско-хозяйственная школа Губернского Земства, церковно-приходская школа, кружевная школа.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
город федерального значения Москва, Троицкий административный округ
16855Александроводеревня55°25'с.ш.37°24'в.д.N-37-015
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