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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Переписка о найденной у кр. Подольского у. Дубровицкой волости, села Александрова Максима Евгеньева Смирнова нелегальной литературы и револьвера заряженного боевыми патро Показать все
Дознание о найденной у кр. Подольского у. Дубровицкой волости, села Александрова Максима Евгеньева Смирнова нелегальной литературы и револьвера заряженного боевыми патрон Показать все
Переписка о пении крестьян, села Александрова Дубровицкой волости, Подольского уезда, Иваном Антоновым Сорокиным и Максимом Евгеньевым Смирновым революционных песен. 1905 Показать все
Дознание о пении крестьян, села Александрова Дубровицкой волости, Подольского уезда, Иваном Антоновым Сорокиным и Максимом Евгеньевым Смирновым революционных песен. Т. 1. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4446Александрово, с. вл.при рч. Лусянке, прудах и колодцах.1020269696Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1143. Александрово, село бывшее владельческое, при речке Лубянке, дворов 28, жителей 151, церковь православная, ярмарка 15-го Авг.
Список населённых мест Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Дер. Александрово107станция Подольск. 1125Сельско-хозяйственная школа Губернского Земства, церковно-приходская школа, кружевная школа.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
16855Александроводеревня55°25'с.ш.37°24'в.д.N-37-015