деревня Голени 1, Могилёвский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Голени 1

Могилёвский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Чаусский уезд, Голеневская волость
534. Голени, село бывшее владельческое, при реке Черни, дворов 63, жителей 347, волостное правление, церковь православная, школа, постоялый двор. В 1 версте — Петровичи, Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Могилевская губерния, Чаусский уезд, Голеневская волость
село Голени12211200052107140333917795095

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Чаусский уезд, Голеневская волость
1Село Голени, в нем Голеневск. в. пр. проселочнойруч. ЧернявкеГоленевск. с. о. церковн. земли113 2381 5380 9Голеневского пр. 1828

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Могилевский район, Недашевский сельсовет
д Голени 128

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Могилёвский район, Подгорьевский сельсовет
д. Голени 184

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