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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Троицкой Весской церкви. Список архивных дел по приход Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1048. Торопово, село бывшее владельческое, при реке Вишерке, дворов 8, жителей 35, церковь православная
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
83Торопово (дер.)3-го стана, 1-го зем. уч.Тороповского18256670136118см. см.земледелиелесные заработки—река Колп. Лав., зем. библ., кв. зам. акуш., смежна с погостом Весским и ус. Бутцен Елкино.
84Торопово (Весский погост) (пог.)3-го стана, 1-го зем. уч.Церк. земля109172744118++церковная служба——река Колп. Церковь, земская школа, смежен с деревней Торопово и поселком Мякшино.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
35434Тороповодеревня59°31'с.ш.35°41'в.д.O-36-024
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19605468101д Тороповодеревня