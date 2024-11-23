деревня Торопово, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Торопово

Бабаевский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Троицкой Весской церкви. Список архивных дел по приход Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Устюжский уезд, Весско-Пятницкая волость
1048. Торопово, село бывшее владельческое, при реке Вишерке, дворов 8, жителей 35, церковь православная

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Устюженский уезд, Весско-Пятницкая волость
83Торопово (дер.)3-го стана, 1-го зем. уч.Тороповского18256670136118см. см.земледелиелесные заработкирека Колп. Лав., зем. библ., кв. зам. акуш., смежна с погостом Весским и ус. Бутцен Елкино.
84Торопово (Весский погост) (пог.)3-го стана, 1-го зем. уч.Церк. земля109172744118++церковная службарека Колп. Церковь, земская школа, смежен с деревней Торопово и поселком Мякшино.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Бабаевский район
35434Тороповодеревня59°31'с.ш.35°41'в.д.O-36-024

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Бабаевский муниципальный район, Тороповское сельское поселение
19605468101д Тороповодеревня

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