- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4526Ново-Богородское, (Жохово, Жехово), с. вл.при руч. Нежке и пруде.2111195980Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1165. Жохово (Ново-Богородское), село бывшее владельческое, при речке Пежне, дворов 17, жителей 110, церковь православная
Список населённых мест Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Село Жохово245станция Столбовая. 818Церковно-приходская школа, усадьба Баршевой.
Имение К. Н. Баршевой, при с. Жохове 245Московско-Курская железная дорога, станция Столбовая. 8—
Имения при с. Жохове: Ф. Т. Кузьмичева, К. М. Митрофанова 255Московско-Курская железная дорога, станция Столбовая. 8—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
39498Жоховодеревня55°16'с.ш.37°23'в.д.N-37-027